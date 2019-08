‘Nederlander komt om bij jeep-ongeval in Turkije’

Volgens CCN Turkije was de groep op een safari in de Sapadere Canyon en rolde de open jeep om drie uur 's middags van een 20 meter hoge klif. De bestuurder van de jeep zou zijn aangehouden.

Reisorganisatie Corendon bevestigt dat er Nederlandse gasten betrokken zijn geraakt bij een jeep-ongeval in Alanya, maar wil verder geen details geven over hoe het met hen is of wat er precies is gebeurd.