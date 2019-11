Nederlander krijgt zestien jaar cel voor mega-cokesmokkel met zeiljacht

Een Nederlandse zestiger is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar wegens het smokkelen van ruim twee ton cocaïne. De drugs, met een geschatte straatwaarde van ruim 156 miljoen euro, zaten verstopt in een zeiljacht dat in juli vorig jaar werd onderschept voor de Britse zuidwestkust.

Maarten P. (61) uit Schiedam bekende de cocaïnesmokkel vorig jaar al. De rechtbank in Bristol veroordeelde hem gisteren. Volgens een verantwoordelijke van de National Crime Agency (NCA), die zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in het Verenigd Koninkrijk, was het een van de grootste inbeslagnames ooit van drugs in klasse A.



,,Het zeiljacht van P. was speciaal aangepast met als enige doel het smokkelen van drugs. Deze inbeslagname zal de activiteiten van georganiseerde criminele groepen aanzienlijk hebben verstoord’’, verklaarde operatiemanager Ty Surgeon na afloop van de zitting. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de cocaïne bestemd was voor Groot-Brittannië en Europa om daar te worden verkocht door drugsbendes die tevens betrokken zijn bij intimidaties, uitbuiting en geweld.



De Britse kustwacht onderschepte het Nederlandse zeiljacht Marcia op 19 juli vorig jaar voor de zuidwestkust van Cornwall. Medewerkers van de NCA vonden aan boord maar liefst 93 pakketten met daarin 1661 blokken coke, wat een totale hoeveelheid opleverde van 2,1 ton. De cocaïne had volgens de misdaadbestrijders een hoge zuiverheid. Ze schatten de groothandelswaarde (directe verkoop) op zo'n 58 miljoen euro en de straatwaarde na versnijden op zo'n 156 miljoen euro.



De opvarenden van het zeiljacht, Maarten Peter P. (59) en Emile Adriaan Jeroen S. (44), werden gearresteerd en aangeklaagd voor een reeks drugsmisdrijven waaronder smokkel en illegale import. S. werd in juni vrijgesproken, omdat hij volgens de volksjury niets afwist van de drugs.

Ondernemers

De twee Nederlanders zijn oud-ondernemers uit de regio Rotterdam. Maarten P. en Emile S. runden allebei een zaak aan de Oudedijk in Rotterdam-Stad. P. was juwelier, maar droeg de zaak over aan zijn vrouw na hun scheiding. Als voorzitter van de plaatselijke ondernemersvereniging uitte hij in de jaren daarvoor in de media regelmatig zijn zorgen over het ondernemersklimaat in de straat in de wijk Kralingen.

Emile S. had begin deze eeuw boven de juwelierszaak een uitzendbureau dat in 2001 failliet ging.

Gelijkaardig geval

Een maand na de drugsvangst in het zeiljacht van P. liep voor de kust van Groot-Brittannië opnieuw een Nederlander tegen de lamp tijdens het smokkelen van cocaïne met een zeiljacht. Daarin zat 1,4 ton coke verstopt met een geschatte straatwaarde van zo'n 130 miljoen euro. Raymond D. (27) uit het Friese Grouw werd in maart 2019 veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar. Twee Britten van 59 en 64 jaar werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Een Est (49) kreeg dertig jaar cel en een Let (21) zestien jaar.