Nederlander omgekomen bij aanrijding in België, dader doorgereden

Stiefvader aangehouden in Nederland Raul (9) werd thuis zwaar mishandeld, stierf en werd in een sporttas in het water gedumpt

Geslagen met een riem of met de vuist en overgoten met ijskoud of heet water. Dat is de vreselijke lijdensweg die de 9-jarige Raul meermaals moest doorstaan. Tot zijn lichaam het niet meer aankon, hij het bewustzijn verloor en overleed. Het kind werd hierna in een Puma-sporttas gestopt en gedumpt in het Gentse Houtdok. Wat bezielde moeder Y.M. (30) en haar vriend N.C. (34) die beiden zijn aangehouden?