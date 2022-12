Nederlander overleeft bizar kitesurfongeluk in Zuid-Afrika niet

Hulporgani­sa­ties: ‘We hebben vrouwen nodig in Afghanis­tan, anders sterven er mensen’

De taliban moeten direct weer toestaan dat vrouwelijke hulpverleners in het land aan het werk kunnen, stelden vier internationale hulporganisaties gisteren in een gezamenlijke persconferentie. ,,Het is een kwestie van leven of dood voor de mensen aan wie we hulp verlenen.”

29 december