Nederlander vast na grote drugsvangst in Beieren

Piet draait 22.000 Hollandse bitterballen voor Pyeongchang

22:11 In zeventien dagen met de hand ruim 22.000 bitterballen draaien. Het zou een poging kunnen zijn om een plek te veroveren in het Guinness Book of Records. Meesterkrokettenmaker Piet Brink reist woensdag naar Zuid-Korea waar hij deelnemers en publiek tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang voorziet van plaatselijk bereide ambachtelijke bitterballen, zo'n 1300 per dag.