Nederlander verongelukt met sneeuwscooter in Finland, echtgenote gewond

Het ongeval gebeurde maandag in het buitengebied van Muonio in Lapland, in het noorden van Finland. Het Twentse echtpaar maakte met een groep een tocht met sneeuwscooters. Op een gegeven moment is de Hengeloër waarschijnlijk de macht over het stuur kwijtgeraakt en tegen een boom gereden. De 62-jarige man is daarbij om het leven gekomen.