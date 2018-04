Nederlander vult gaten in Belgische wegen met bloemen: 'Auto gaat hier jaren korter mee'

Het viel hem op dat hij meer bezig was met het ontwijken van gaten in het wegdek onder hem, dan dat hij tijd had om op het verkeer te letten. ,,Iedereen kan het zien en niemand doet er iets aan."



Het idee om de gaten te vullen met planten kreeg hij nadat een vriend hem een filmpje uit Latijns-Amerika stuurde, waar iemand hetzelfde deed. ,,Dit moeten we ook in Brussel doen, dacht ik. Toen zijn we naar het tuincentrum gereden om inkopen te doen." Ze kochten irissen, anemonen en krokussen, en inmiddels zijn er zo'n 150 putten gevuld met potgrond en een kleurige ruiker.