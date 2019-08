‘Nederlander zwaar mishandeld in India om bankpas in regenboogkleuren’

Een Nederlander (29) is zwaar mishandeld in India nadat hij met een regenboogkleurige bankpas van de Bunq-bank betaalde. Een groep mannen dacht dat de Nederlander homoseksueel was, en viel hem daarom aan.

De Nederlander haalde zijn bankpas tevoorschijn om een lunch te betalen in de Noord-Indiase stad Lucknow, vertelt Sarah Jansen van Traveller Assist, dat de man bijstaat namens zijn reisverzekering. Een groep van zo'n tien mannen dacht vanwege de kleuren van de bankpas - de regenboog is het symbool van de LHBT-gemeenschap - dat de man homoseksueel was. Zij begonnen homofobe opmerkingen te maken en gooiden de man op de grond.

De Nederlander, wiens naam om privacyredenen niet bekend is gemaakt, werd zwaar mishandeld door de groep. Hij liep ernstige kneuzingen op aan zijn gezicht. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en moet daar ter observatie nog een nacht blijven. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden naar aanleiding van de mishandeling.

Bunq: enorm geschokt

Bunq betreurt het incident enorm, zegt woordvoerder Bianca Zwart. ,,We zijn heel erg geschokt. Voor zover wij weten, is zoiets nog nooit eerder gebeurd.”

Het bedrijf piekert er niet over om iets aan de regenboogkleuren, laat topman Ali Niknam in een statement op internet weten. Niknam zegt weleens opmerkingen te krijgen over het feit dat het bankpasje van Bunq wel wat minder gay zou mogen zijn. ‘Alsof gay op de een of andere manier iets slechts zou kunnen zijn.’