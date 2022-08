Nederlanders bezochten weer massaal Frankrijk en Parijs tijdens zomervakantie

met video Bestelwa­gen ingereden op terras in centrum Brussel: zes lichtgewon­den, bestuurder opgepakt

Een automobilist is met een bestelwagen in het centrum van Brussel ingereden op een terras. Daarbij zijn zes lichtgewonden gevallen. De politie heeft de bestuurder, die er in zijn witte auto vandoor was gegaan, enkele uren later opgepakt in Antwerpen. Zijn busje was iets daarvoor al aangetroffen.

26 augustus