Nederlanders in quarantaine in Lapland maken het goed: ‘Gemeenschap verzorgt hen’

De specialist staat in nauw contact met de twee Nederlanders en sprak ze gisteravond nog. Hij krijgt dagelijks updates over hun gezondheidssituatie via een lokale contactpersoon. ,,Ook vandaag hadden de twee geen koorts, een goed teken. Evenmin vertoonden ze andere symptomen van het coronavirus zoals keelpijn of hoesten.’’ Het stel verblijft volgens hem in Ivalo in de gemeente Inari. ,,Ze werden aanvankelijk opgevangen in een houten cottage op een camping, maar die vonden ze te klein. Gisteren zijn ze overgebracht naar een groter onderkomen op een andere plek in het dorp.’’



De Nederlanders reisden als toerist naar Lapland om onder andere het noorderlicht te zien. Maandag maakten ze in een personenbusje een trip naar een activiteit met andere buitenlandse toeristen. Onder hen een vrouw uit China. Zij bleek te zijn besmet met het coronavirus. Omdat de Finse overheid niets aan het toeval wilde overlaten, werden alle toeristen in quarantaine geplaatst. Broas: ,,Momenteel zitten veertien personen in quarantaine: vier Finnen en tien buitenlanders. Tien andere mensen proberen we nog te bereiken. De Finnen en de Chinese vrouw zijn geïsoleerd in het ziekenhuis, de rest elders. Onder hen de Nederlanders.’’