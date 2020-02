Nederlanders op de piste: We komen beneden, maar daar is alles mee gezegd

Een strakblauwe hemel, verse sneeuw, een adembenemend uitzicht en kilometers piste onder ons. Niets staat een mooie afdaling in Flachau in de weg, totdat Eurocross-arts Floriana Luppino de letsels opsomt: ,,Gebroken onderbenen, bovenbenen en polsen, hoofdletsel, afgescheurde en verrekte kruisbanden, fracturen van heup en bekken, gebroken schouders, gescheurde milt.’’ Eigenlijk alles dat je kan overkomen als je een flinke smak maakt, kwam in de krokusvakantie binnen bij de alarmcentrale.



In Flachau, een dorpje van 2600 inwoners en 10.000 toeristenbedden, probeert Luppino met haar team de oorzaak van die ernstige ongevallen in kaart te brengen. Skiën we wel zo goed als we zelf denken? ,,We horen van de Oostenrijkers: Die Nederlanders wonen in het platste land ter wereld, gaan één weekje per jaar naar de bergen en ze denken dat ze kunnen skiën.’’