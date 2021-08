‘Nederlanders vast in bus bij vliegveld in Kaboel, veel taliban, nergens Nederlandse militairen’

Leer­ling-pi­loot (32) opent deur van vliegtuig­je en springt op 80 meter hoogte de zee in

21:00 Een bizar incident ten zuiden van Bordeaux: een leerling-piloot opende gistermiddag de deur van een privévliegtuigje en sprong de zee in. De ervaren instructeur slaagde er even later in om het toestel veilig op de grond te zetten op de militaire basis in Biscarrosse. Ondanks een intensieve zoektocht is de 32-jarige man nog niet teruggevonden.