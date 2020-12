Nederlands-Amerikaanse schatzoeker moet stoppen met graven naar ‘Spaanse zilvervloot’

Belarus ‘Het bewijs dat ik de verkiezin­gen heb gewonnen, is vernietigd’

4 december Een carrière in de politiek ambieerde ze nooit. Toch is Svetlana Tichanovskaja de waarschijnlijke winnaar van de presidentsverkiezingen in Belarus, in augustus van dit jaar. Eind november bezocht ze Nederland, in de hoop op steun bij de strijd tegen de dictatuur in haar land. ,,Ik mag mijn emoties alleen laten zien als die anderen inspireren,’’ vertelt zij in Magazine.