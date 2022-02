Nederlands echtpaar bereidt vertrek voor uit Kiev: ‘We werden wakker van knallen’

Een Nederlands echtpaar maakt aanstalten om te vertrekken uit de Oekraïense hoofdstad Kiev naar aanleiding van de Russische invasie. ,,Ik werd in Odessa wakker van enorme knallen en mijn echtgenoot zag een vuurbal in Kiev. We maken ons ernstig zorgen om onze veiligheid”, vertelt ondernemer Dirck Smits van Oyen tegen deze site.

In Kiev klinkt al een aantal uur het luchtalarm. Lokale media melden dat inwoners van de stad al naar de schuilkelders trekken. ,,Mijn echtgenoot is nog thuis bij ons in Kiev en maakt melding van vuurballen en explosies. Het is een beangstigende situatie”, vertelt Van Oyen, die voor werkzaamheden momenteel in de havenplaats Odessa zit, zo’n 500 kilometer ten zuiden van Kiev. ,,Ook hier hoor ik knallen en explosies. Ik werd er wakker van.”

Smits van Oyen woont met zijn echtgenoot al vele jaren in Kiev en is eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf. Met de oorlog die nu in zijn land is uitgebroken lijkt dat allemaal even bijzaak. ,,De invasie van vannacht is een voorbode van ergere dingen die ons land staan te gebeuren. Poetin wil Oekraïne tot overgave dwingen en zal niet rusten tot hem dat is gelukt. Zo werken psychopaten nou eenmaal.”

Rusland stelt dat de Oekraïense luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die Rusland vannacht is begonnen. Het voornaamste doel op de grond lijkt vooralsnog te zijn Oost-Oekraïne in handen te krijgen. In de oostelijke provincie Loehansk rukken Russische militairen op. Ooggetuigen spreken van tal van gesneuvelde Oekraïense militairen.

Ontvluchten

Smits van Oyen ziet geen andere keus dan om Kiev te ontvluchten. ,,We bereiden ons vandaag voor op een vertrek. Mijn echtgenoot zegt dat er al enorme files rondom de hoofdstad ontstaan. Kennelijk zijn meerdere mensen bang om wat er te gebeuren staat. De verwachting is dat Oekraïne zich zal verzetten, maar tegen welke prijs? Dat is nu de vraag. Het is niet alleen een zwarte dag voor ons land, maar voor de hele wereld. We zijn gewoon in staat van oorlog, en ik vrees dat het niet bij Oekraïne ophoudt.”

Ondertussen vraagt Oekraïne de internationale gemeenschap om hulp en nieuwe sancties tegen Rusland, twitterde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba. ‘De toekomst van Europa en de wereld staat op het spel’, aldus Kuleba. Hij roept op tot ‘verwoestende sancties’ tegen Rusland en ‘volledige isolatie’ van het land. Verder vraagt hij om wapens en financiële en humanitaire hulp voor Oekraïne.

