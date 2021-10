Nederlands gezin zwaargewond bij jeepsafari in Portugal, Franse vrouw overleden

Bij een ernstig ongeluk tijdens een jeepsafari in de Algarve zijn vrijdagmiddag zeven gewonden gevallen, waaronder een Nederlands gezin. Een vrouw uit Frankrijk is overleden, schrijft de Portugese krant Observador . Het Nederlandse gezin maakt het naar omstandigheden goed.

In de jeep zaten een Nederlands gezin met twee meiden van 10 en 13 jaar oud en een Frans gezin. De jeep viel, met inzittenden, in een ravijn. Het gebeurde in Alte, een gebied dat moeilijk toegankelijk is. De slachtoffers moesten te voet door reddingsteams uit het gebied worden gehaald.

Van de zeven gewonden zijn er vijf ernstig gewond, onder wie drie kinderen. Het Nederlandse meisje van 13 jaar is zwaargewond met een helikopter naar een ziekenhuis in Faro vervoerd. Hetzelfde geldt voor haar 49-jarige vader. Het jongste meisje van 10 jaar oud is per ambulance met haar moeder naar Faro gebracht.

,,De meiden liggen nog in het ziekenhuis. Geen levensbedreigende verwondingen gelukkig, ze maken naar omstandigheden redelijk goed", laat een familielid vandaag weten. ,,Hun vader is gisterenavond ontslagen uit het ziekenhuis, hij zal moeten herstellen van zijn verwondingen maar er is geen opname meer nodig gelukkig.” De familie spreekt van een ‘buitengewoon traumatische ervaring waar zowel lichamelijk als psychisch herstel zal moeten volgen’.

Zwanger

De moeder van het Franse gezin is om het leven gekomen. Volgens Portugese media was ze zwanger. De 15-jarige zoon moest onder de jeep vandaan worden bevrijd. De jongen en zijn vader zijn ook naar het ziekenhuis in Faro overgebracht. Alle slachtoffers, behalve de chauffeur, waren buitenlanders die op vakantie in de Algarve waren.

Het incident vond plaats rond 17.30 uur in de middag. Het duurde enige tijd voordat hulpdiensten ter plaatse waren. Bijna zestig hulpverleners waren betrokken, ondersteund door 24 voertuigen en een helikopter. Achter het stuur zat een man met de Portugese nationaliteit. Hij raakte niet ernstig gewond, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.