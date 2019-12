Nederlands kind gewond na val uit stoeltjeslift op skipiste

Brein achter aanslagen Brussel en Parijs wilde ook aanslag op Schiphol plegen

13:03 Oussama Atar, het vermeende brein achter terroristische aanslagen in Brussel en Parijs, wilde op 13 november 2015 ook een aanslag op Schiphol plegen. De plannen voor de terreuraanslag in Nederland worden genoemd in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Om onbekende redenen ging de terreuraanslag in Nederland niet door.