Nederlands koloniaal erfgoed vernietigd door grote brand in Jakarta

De gebouwen werden voorheen door de VOC gebruikt om kruiden, thee en koffie in op te slaan. In 1976, 31 jaar nadat Indonesië zichzelf onafhankelijk had verklaard, werden de gebouwen omgeturnd tot maritiem museum. Ze werden vorig jaar nog gerenoveerd.



De lokale brandweer had zo'n vier uur nodig om de branden te blussen. Een van de drie historische gebouwen is verwoest, aldus museumdirecteur Husnizon Nizar. Dat geldt ook voor modellen van VOC-schepen, traditionele Indonesische bootjes en een grote maquette. ,,We hebben veel van onze historische collectie verloren door het vuur", zei hij.