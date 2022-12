Nederlands meisje (12) omgekomen door ski-ongeluk in Oostenrijk

Een getuige zag het gebeuren en schakelde direct de hulpdiensten in. De Oostenrijkse omroep ÖRF meldde dat het meisje na het ongeval zwaargewond naar een ziekenhuis in Innsbruck werd vervoerd. Daar is ze overleden.

Volgens ÖRF gebeurde op dezelfde dag ook een tweede ernstig ongeluk waarbij een Nederlander betrokken was. Rond 13.30 uur botsten een 54-jarige Duitser en een 62-jarige Nederlander tegen elkaar, waarbij één van de twee ernstig gewond raakte. Wie van de twee precies is niet duidelijk. Dat ongeluk gebeurde in Kitzbühel. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht.