‘Nederlands meisje (6) zwaargewond uit skilift gehaald’

‘Mijn bisschop sloeg me als ik geen seks wilde en maakte me drie keer zwanger’

23:04 De top over seksueel misbruik in de katholieke kerk begon vandaag in Vaticaanstad met schrijnende slachtofferverklaringen. Zo was er de Afrikaanse vrouw die drie keer zwanger raakte van een bisschop en onder dwang abortussen onderging, evenals de Chileense man die bisschoppen de ‘heelmeesters van de ziel’ noemde. ,,Maar jullie werden de moordenaars ervan - en van het geloof.’’