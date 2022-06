Nederlands model wordt VN-ambassadeur tegen discriminatie

In Parijs was maandagavond de ceremonie waarbij fotomodel Abbing (17) officieel tot ‘goodwill’-ambassadeur werd benoemd door Unesco-directeur Audrey Azoulay. ,,Ik ben echt heel erg vereerd dat ik dit mag gaan doen’’, zegt Xueli. ,,We zijn al een jaar in stilte bezig met de voorbereidingen, maar nu is het echt zo ver. Ik heb net mijn speech gehouden hier in Parijs, voor een hele zaal, en ik had nog nooit in mijn leven gespeecht. Ik was zenuwachtig!’’ In overleg met Unesco zal ze haar ‘talent, ervaring en reputatie’ gaan inzetten om wereldwijd mensenrechten te promoten. ,,Zij gaan me een programma met activiteiten voorleggen en ik mag zelf ook voorstellen doen. Ik ben nu bijvoorbeeld al bezig met een podcast, met interviews over albinisme. Ik wil masterclasses gaan geven over discriminatie. En ik wil vooral op heel veel plekken in de wereld mijn gezicht laten zien en spreken met mensen.’’

Icoon met invloed

Warm welkom

In China wordt die aandoening niet of nauwelijks geaccepteerd. Ze kwam in een weeshuis terecht. Daar werd ze Xue Li genoemd, wat Chinees is voor ‘prachtige sneeuw’. Toen ze 3 jaar oud was, werd ze geadopteerd door de Rotterdamse Joeke Abbing. Ze kreeg een warm welkom èn een nieuw thuis, waar respect centraal stond. ,,Mijn moeder leerde me geen oordeel te hebben over anderen’’, vertelde Xueli eind vorig jaar nog in het AD. Xueli deed de afgelopen jaren al vrijwilligerswerk om aandacht te vragen voor albinisme. Maar ze werd ook ontdekt als model. In 2016 deed ze mee aan een modeshow in Hongkong. Daarna kreeg ze een contract bij het ‘inclusieve’ internationale modellenbureau Zebedee en verscheen ze in 2019 in de Italiaanse Vogue . Modehuis Kurt Geiger vroeg haar mee te doen aan een ‘diversiteits-campagne’.

Van vondeling naar fotomodel

‘Van vondeling naar fotomodel’, kopte het AD al in 2017 over haar. Ze gebruikt haar modellenwerk aan de lopende band om aandacht te vragen voor discriminatie in het algemeen en albinisme in het bijzonder. Tegen de Britse BBC zei ze een jaar geleden dat ze de wereld wilde veranderen. ,,Nou ja, je moet ook realistisch zijn’’, zegt ze nu. ,,De wereld veranderen kan niet. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne nu. Maar je kunt de wereld wel proberen een stukje mooier te maken. Dat is hard werken. En dat is wat ik wil doen: hard werken.’’



Niet alleen via de camera of op de catwalk, trouwens. ,,Model zijn is leuk hoor’’, zegt Xueli. ,,Maar dat houdt een keer op, als je over de datum bent. En er is ook gewoon een leven naast én na het model-zijn. Ik wil er zijn voor mensen, ik wil iets in de zorg doen, ik wil voorlichting geven over albinisme.’’



Haar baan bij Unesco is onbetaald. ,,Ik wil er ook geen geld voor. Het werk is echt, zoals de naam al zegt, ‘goodwill’. Het geld dat ik verdien met modellenwerk investeer ik in mijn eigen studies of geef ik aan goede doelen.’’