Nederlands reddingsteam vond vandaag geen overlevenden, gaat zondag verder

,,Onze intentie is morgen weer het gebied in te gaan, maar de kans wordt wel heel klein”, zegt teamlid Jop Heinen over de zoektocht. Inmiddels zijn het stadscentrum van Hatay en het omliggende gebied bijna geheel doorzocht. Het is onduidelijk of andere reddingsteams zaterdag nog overlevenden hebben aangetroffen in Hatay. Heinen heeft ‘een vaag gerucht’ opgevangen over een redding, maar dat is verre van zeker.

De hulpverlening gaat een andere fase in, zegt hij. ,,Vandaag hebben we al geen gerichte zoekacties meer gedaan, maar zijn we gebieden doorgegaan op zoek naar locaties waar mensen misschien nog in leven zijn. Die hebben we niet gevonden”, aldus Heinen.

Vrijdag wist het team nog een 8-jarige jongen levend onder het puin vandaan te halen, 106 uur na de aardbevingen. Sinds ze in Turkije zijn, hebben de Nederlanders twaalf mensen en een hond gered.

Teams staken

De zoektocht naar overlevenden wordt steeds moeilijker vanwege geweld tussen Turken in het aardbevingsgebied. Het Duitse reddingsteam staakte vandaag de zoektocht vanwege onveilige situaties. Ook het Oostenrijkse leger meldde ermee te zullen stoppen, maar hervatte de reddingsoperatie later alsnog omdat het het team militaire bescherming krijgt van de Turkse strijdkrachten.

Het team sprak van een steeds moeilijkere veiligheidssituatie. ,,Het verwachte succes van het redden van een leven, staat niet in een redelijke verhouding tot het veiligheidsrisico”, aldus de strijdkrachten in Oostenrijkse media. Zij wezen op toenemende agressie. Er zou zelfs zijn geschoten, echter niet op de Oostenrijkse hulpverleners. Er komen ook meldingen over confrontaties tussen gewapende plunderaars en de politie. Bij Kahramanmaras zou een groep van zes het vuur hebben geopend. Agenten konden hen ‘neutraliseren’, melden Turkse media.

Of het Turkse leger ook de andere reddingsteams gaat beschermen is niet bekend. De Duitsers zeiden eerder alleen nog uit te rukken als er concrete aanwijzingen zijn dat iemand levend kan worden gered. Zij constateren steeds meer woede bij Turken door het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen.

‘Sfeer verandert’

,,We zijn nog aan het werk in het gebied", zei Jop Heinen, woordvoerder voor het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR, over de situatie in het aardbevingsgebied. ,,We merken wel dat de sfeer op straat verandert. Dat heeft impact op de internationale hulpverlening. We houden er rekening mee in onze werkplekken en locaties. We merken ook dat de aanwezigheid van een tolk bij iedere reddingsgroep van grote meerwaarde is voor het duiden van de situatie.”

Voorlopig zet het team de werkzaamheden nog voort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de afweging al dan niet te blijven over aan het USAR-team, omdat die ter plekke zijn, met veiligheidsmensen’. ,,Dus die kunnen een betere inschatting maken", aldus Chris Bakker, woordvoerder voor het ministerie. Problemen ontstaan vooral ‘s avonds en ‘s nachts, als de politie en militairen hun spullen inpakken. De meeste hulpverleners staken in het donker ook hun zoektocht, tenzij er iemand levend wordt gevonden.

Noodtoestand

De Turkse overheid onderneemt actie tegen degenen die betrokken zijn bij plunderingen en andere misdaden in de regio, beloofde president Recep Tayyip Erdogan zaterdagmiddag tijdens een bezoek aan het rampgebied.

,,We hebben de noodtoestand uitgeroepen” zei hij tijdens zijn bezoek. ,,Dat betekent dat mensen die vanaf nu betrokken zijn bij plunderingen of ontvoeringen moeten weten dat de staat hen stevig zal aanpakken.”