Nederlands stel overvallen op Grieks strand: ‘We dachten dat ze ons gingen vermoorden’

Hoewel het stel anoniem wil blijven, willen de slachtoffers wel hun verhaal vertellen. Om anderen te waarschuwen voor wat hen is overkomen op Savalia Beach in de toeristische kustplaats Paralia. ,,Wij zaten rond kwart voor tien in de avond in onze camper nadat we met onze honden op het strand gewandeld hadden. We hoorden eerst een raar geluid en van het ene op het andere moment werden ruiten ingeslagen en kwam er een mes door het zijraam. We schrokken ons natuurlijk helemaal wezenloos en pakten als eerste reactie keukenmessen.’’



Volgens het stel waren er meerdere mannen op de camper afgekomen. ,,We keken door het gebroken raam en zagen dat we omringd waren door vier tot vijf mannen met maskers. Ze gebruikten lange stokken om ons met volle kracht te slaan, en door de lange stokken was onze verdediging met onze messen nutteloos. We hebben geprobeerd de sleutel te pakken en weg te rijden, maar toen wilden ze mij uit de wagen sleuren. Mijn vriend heeft met de brandblusser op ze gespoten om ze weg te krijgen. Ze gooiden zand naar binnen en bleven slaan en deuren openen, we dachten dat ze ons gingen vermoorden. Er was zo veel geweld, het duurde zo lang.’’



De aanvallers dropen uiteindelijk af. ,,We schreeuwden dat de politie eraan kwam, ook al was het ons nog niet gelukt te bellen. Vervolgens werd ons zijraam ingegooid en de schuifdeur geopend, mijn vriend deed die snel weer dicht. Ze staken al onze banden lek, en uiteindelijk gingen ze weg.’’