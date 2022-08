Nederlandse (24) zwaargewond na mislukte paraglide-sprong in Turkije: ‘Ik dacht dat mijn zusje dood was’

Paniek breekt uit in door vlammen ingesloten Spaanse trein, passagiers vluchten vuurzee in

Twintig passagiers hebben gistermiddag brandwonden opgelopen nadat ze uit een trein sprongen die in een bosbrand was beland in de buurt van Castellón, in het noordoosten van Spanje. De machinist was bezig de trein in veiligheid te brengen toen in paniek geraakte passagiers de ramen insloegen om te vluchten.

