Nederlandse (54) omgekomen in 5-sterren hotel, dader schoof netjes bij paasbuffet aan

De Nederlandse woonde in het buitenland, maar niet in Sri Lanka. Ze had een kamer geboekt in het Cinnamon Grand, een zeer luxe 5-sterrenhotel in hartje Colombo, dichtbij het World Trade Center en het nationaal museum. Daar werd ze het slachtoffer van een zelfmoordterrorist. Een hotelmanager van het Cinnamon Grand vertelde dat de terrorist rond half negen plaatselijke tijd netjes in de rij aanschoof van het paasontbijt. ,,Het was druk en er waren veel families,” vertelde de man tegen persbureau AFP. Met een dienblad in zijn handen wachtte de dader netjes tot hij bijna aan de beurt was om bediend te worden. Vervolgens activeerde hij de bom die op zijn rug zat vastgemaakt.

‘Eén grote chaos’

Later bleek dat de terrorist had ingecheckt onder de naam Mohammed Azzam Mohammed. Hij zei dat hij in de stad was voor zaken en gaf een vals adres op. Het Cinnamon Grand was niet het enige 5 sterren hotel waar een aanslag plaatsvond, ook in het Shangri-La Hotel en het Kingsbury Colombo sloegen zelfmoordterroristen toe. Hoeveel doden in het Cinnamon Grand vielen en in de andere hotels is nog onduidelijk.



Het totale aantal dodelijke slachtoffers van de aanslagen vandaag op drie kerken en vier hotels staat momenteel op 207. Daaronder zijn zeker 35 buitenlandse toeristen uit de VS, Groot-Brittannië, China, Portugal en Nederland. Honderden mensen raakten gewond. ,,Spreek afschuw uit over de aanslagen in Sri Lanka op deze Paaszondag,” twitterde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok eerder vandaag. ,,In één woord, verschrikkelijk. Op dit moment kunnen we bevestigen dat er helaas één Nederlander is omgekomen. We staan in contact met de familie van het slachtoffer.’’



