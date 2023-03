Nederlandse (9) ‘stabiel’ na steekpartij, verdachte had strafblad en was drugsverslaafd

zwedenDe situatie van het Nederlandse meisje dat donderdagmiddag is neergestoken in de Zweedse stad Göteborg is nog steeds ‘ernstig, maar stabiel’. Ze heeft verwondingen aan het buik. Haar oma is inmiddels thuis. Zij had verwondingen aan haar arm, vermoedelijk omdat ze heeft geprobeerd de mesaanval op haar kleindochter af te weren. De verdachte had volgens lokale media psychische problemen en was eerder veroordeeld voor misdrijven.

Het 9-jarige meisje werd bij de aanval geraakt in haar buik. Ze raakte ernstig gewond, maar was wel stabiel. Ze is opgenomen in het Koningin Silvia-kinderziekenhuis. Het gaat volgens de politie om een meisje uit Nederland dat op bezoek was bij haar Zweedse opa en oma.

Er waren veel getuigen van de steekpartij, die rond na het middaguur plaatsvonden op een centraal plein, het Brunnsparken. Passerende jongeren wisten de aanvaller, een 35-jarige man met een strafblad en psychische problemen, snel naar de grond te werken en vast te houden tot de politie enkele minuten later aankwam.

Strafblad en psychische problemen

Volgens de lokale zender SVT is de verdachte eerder veroordeeld voor verschillende misdrijven, waaronder het mishandelen van een medegevangene. In 2015 beroofde hij een horlogewinkel. Hij haalde een automatisch geweer tevoorschijn en dreigde horloges ter waarde van 2 miljoen Zweedse kronen (zo'n 180.000 euro volgens de huidige koers) te stelen. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor zware diefstal. Tijdens het uitzitten van zijn straf in de gevangenis viel hij een andere gevangene aan. Volgens het vonnis viel de man zijn medegevangene zonder aanleiding aan.

De man zou kampen met een drugsverslaving en psychische problemen, deels veroorzaakt door het drugsgebruik. Een paar maanden geleden, in november 2022, werd de man veroordeeld voor het stelen van goederen uit een elektronicawinkel. De rechtbank schreef in haar vonnis volgens SVT hij daar een korte gevangenisstraf voor zou kunnen krijgen, maar stelde ook dat de persoonlijke en sociale situatie van de man aanzienlijk was verbeterd. De aanklager stelde voor de man te veroordelen tot een proeftijd, waarmee de rechtbank instemde.

Hij wordt nu verdacht van poging tot moord op het Nederlandse meisje, ogenschijnlijk een willekeurig slachtoffer. Volgens de politie duidt niets erop dat de twee elkaar kenden.

Getuigen

De steekpartij gebeurde rond lunchtijd en er was veel volk op de been in Brunnsparken. Ze zagen hoe de aanvaller toesloeg naast een tramhalte op het plein. ,,Onvoorstelbaar, ik ben helemaal van slag”, zegt een vrouw tegen SVT. Een getuige zegt tegen Aftonbladet dat ze het gewonde meisje zag liggen vanuit de tram. ,,Je zag dat er iets was gebeurd. Er lag bloed op de grond en het meisje lag daar. Boven haar hingen mensen die eruit zagen alsof ze haar probeerden te beschermen, ik zag een oudere vrouw die bijna over haar heen lag en probeerde te helpen", vertelt de getuige. ,,Ik hoopte dat wat ik zag niet waar was.”



,,Ik heb nog nooit zoiets midden in de stad gezien, het was vreselijk om te zien", zegt Firas Moussa (22) tegen SVT, die werkt vlakbij de plaats delict. ,,Er lag veel bloed, het was verschrikkelijk”, zegt Moussa. ,,Ik zag hoe de omstanders de aanvaller tegen de grond hielden.”

Het meisje moet naar verwachting nog enige tijd in het ziekenhuis blijven. Het is niet bekend of zij daarna naar Nederland wordt gebracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet ingeschakeld.

