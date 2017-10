Nederlandse agenten blijven voorlopig nodig op Sint-Maarten

Normale maatschappij

,,Het is goed dat de avondklok eraf is", zegt hij, zodat Sint-Maarten weer als een normale maatschappij kan functioneren. ,,Uiteindelijk gaat het erom dat het eiland het allemaal zelf kan."

Politie is daarnaast drukdoende met het opsporen van plunderaars en om erachter te komen wie wat gedaan heeft vlak na orkaan Irma. Dat vergt volgens Aling veel tijd, maar daar is op het eiland wel veel behoefte aan. Want veel mensen zijn ,,heel erg boos over" wat er in die eerste periode is gebeurd.