Nederlandse Catherina (110) is nu óók de oudste Australische: ‘Ze geloofde het bijna niet’

Dat vermoeden althans mensen die nauwgezet de leeftijden van de hoogstbejaarden bijhouden. Zij stuurden Catherina's zoon Jerome een mailtje met het bericht dat zijn moeder de nieuwste oudste persoon van het land is, zo vertelt hij aan het Australische ABC News.

Catherina van der Linden is geboren op 26 augustus 1912 en daarmee zaterdag 110 jaar en 247 dagen oud. Ze werd geboren in Amersfoort en woonde hier de eerste 32 jaar van haar leven. In 1955 emigreerde ze met haar man John en kinderen naar Australië, waar ze verpleger, typist en administratief assistent was. Sinds vier jaar woont ze in het bejaardentehuis Southern Cross Care in Adelaide, in het zuiden van het land.

Haar geheim

Daar zijn ze maar wat trots op hun oudste bewoonster, lieten ze vorig jaar al weten tijdens Catherines 110de verjaardag. Een grote taart hoefde ze toen niet voor haar verjaardag. Wel genoot ze van een diner met haar vier kinderen, tien kleinkinderen en vijftien achterkinderen.

Haar geheim? ‘Catherina bezoekt twee keer per week de gym van de wijk West Beach en maakt dagelijks twee wandelingen', verklapten haar verzorgers. ‘Ze inspireert ons allemaal en we zijn dolblij dat we deze mijlpaal met haar kunnen vieren', schreven ze toen.

Overigens leeft de hoogbejaarde vrouw heus niet altijd gezond, verklapte ze lokale journalisten: ,,Mijn favoriete drank is champagne. Daar houd ik van", zei ze op haar verjaardag. ,,Maar niet te veel, natuurlijk moet je op je gezondheid letten.” Opvallend: na al die jaren in Australië is ze haar Nederlandse tongval nooit kwijtgeraakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tegen ABC News vertelt haar zoon Jerome dat het nog altijd goed gaat met zijn moeder. ,,Ze geloofde nauwelijks dat zij nu de oudste persoon is", zegt hij.

Oudste mens ter wereld

Omdat Van der Linden geëmigreerd is, heeft ze niet de officiële titel ‘oudste Nederlander'. Voor zover bekend gaat die eer naar de Rotterdamse Leny Mackenbach, die werd geboren op 29 december 1912. Daarmee is zij nu 110 jaar en 120 dagen oud.

Het kost Van der Linden nog zeker een paar jaar, wil ze ook de oudste levende mens ter wereld worden. Dat is volgens de Gerontology Research Group nu de Amerikaans-Spaanse Maria Branyas Morena, die werd geboren op 4 maart 1907: dik 116 jaar geleden. De oudste mens ooit was voor zover bekend ruim 122 jaar oud. Deze Jeanne Calment uit Frankrijk stierf in 1997.

Bekijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: