Nederlandse crimineel had onder schuilnaam contact met beroemdheden Dominicaanse Republiek

3000 kilo cokeDe politie heeft deze week in de Dominicaanse Republiek een Nederlander opgepakt die naar verluidt een belangrijke speler is in de internationale cocaïnehandel. Het gaat om Wilson J., in criminele kringen bekend als Alfaisi. J. zou volgens justitie betrokken zijn bij de smokkel van ruim 3000 kilo cocaïne naar Nederland.

De man, die op de internationale opsporingslijst stond, werd actief gezocht door zowel de Europese als de Zuid-Amerikaanse instanties. Met zijn arrestatie heeft de politie in de Dominicaanse Republiek een grote slag geslagen in de aanhoudende strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, schrijven diverse landelijke media.

Contacten met beroemdheden

J. liep tegen de lamp toen hij met een vals paspoort naar Jamaica probeerde te vliegen. Jamaica ligt net als de Dominicaanse Republiek in het Caraïbisch gebied. Op de luchthaven werd hij herkend als de man die beschuldigd wordt van betrokkenheid bij de grootschalige invoer van coke naar diverse Europese landen, waaronder Nederland. Hij gebruikte dezelfde identiteit als waarmee hij contacten legde met diverse ‘prominente figuren uit de entertainmentwereld en het artistieke milieu in de Dominicaanse Republiek’ schrijven diverse media. Mede dankzij deze connecties wist J. langere tijd uit de handen van de autoriteiten te blijven.

Na zijn ontmaskering is de Nederlander aangehouden en per privévliegtuig overgebracht naar een ander eiland in het Caraïbisch gebied. Daar is hij overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De arrestatie van J. onderstreept volgens justitie het belang van ‘samenwerking tussen de veiligheidstroepen van verschillende landen bij de aanpak van criminele netwerken die over meerdere grenzen opereren’. Volgens president Luis Abinadar onderstreept de arrestatie dat hij het land wil vrijwaren van’ internationale criminelen die betrokken zijn bij de maffia’.

Dennis G.

In april werd al een andere grote Nederlandse speler in het drugscircuit aangehouden in de Dominicaanse Republiek. De 47-jarige Dennis G. zou zowel in de Dominicaanse Republiek als in Nederland gebruikmaken van criminele contacten, waaronder corrupte havenmedewerkers. G. geldt als een ‘grote jongen' vanwege zijn connecties met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.

Uit ontsleutelde Ennetcom-berichten kwam volgens het OM naar voren dat G. vermoedelijk betrokken is bij cocaïnetransporten van 985 en 522 kilo, die in 2015 in Colombia in beslag zijn genomen. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van honderden kilo’s cocaïne in Nederland in 2019 en 2020. De verdachte woonde al jaren in de Dominicaanse Republiek, naar verluidt in een luxevilla in Santo Domingo.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: