Nederlandse crimineel vast die slaatje dacht te slaan uit spectaculaire juwelenroof Duitsland

Een 54-jarige Nederlander zit in Duitsland in de cel wegens oplichting in de marge van de spraakmakende juwelenroof uit een museum in Dresden, eind 2019. De verdachte beweerde valselijk een van de gestolen ‘kroonjuwelen van de zonnekoning van Saksen’ te kunnen terugkopen en kreeg daarvoor 40.000 euro van de museumbeheerder.

De Nederlander deed zich voor als diamantair en claimde dat iemand hem de borst-ster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar te koop had aangeboden voor 40.000 euro. De vijftiger verklaarde de met edelstenen bezette onderscheiding na de koop te willen teruggeven aan de rijkskunstcollectie, eigendom van de deelstaat Saksen. In werkelijkheid had hij het waardevolle sieraad nooit in zijn bezit gehad, maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Dresden donderdag bekend. De verdachte wordt beschuldigd van zakelijke fraude en werd op 10 november overgeleverd aan Duitsland.

De vijftiger benaderde in december vorig jaar een Nederlandse kunstdetective met zijn naar later zou blijken verzonnen verhaal. Daarbij deed de informant zich voor als diamantair. De detective benaderde op zijn beurt de Duitse politie, die het verhaal van de informant geloofwaardig vond en op haar beurt een door de deelstaat Saksen aangewezen advocaat inschakelde alsook een particulier initiatief.

Omdat het verhaal in eerste instantie plausibel klonk, vond op 27 december 2021 in Antwerpen een ontmoeting plaats van de informant, de kunstdetective en vertegenwoordigers van de rijkskunstcollectie van de Duitse deelstaat. Tijdens dat treffen wist de latere verdachte de betrokkenen opnieuw te overtuigen van zijn verhaal. De man legde volgens rechercheurs ‘een buitengewone kunstexpertise’ aan de dag. Nadat hem de 40.000 euro was overhandigd voor de terugkoop van de borstmedaille ging hij ervandoor.

Arthur Brand

Zijn identiteit kon volgens de Dresdner Neueste Nachrichten vrij snel worden achterhaald omdat hij een aanzienlijk strafblad heeft voor soortgelijke misdaden. De vijftiger zat sinds begin maart vast in Nederland voor andere strafbare feiten, aldus de krant. Hij werd na zijn overlevering, vorige week donderdag, overgebracht naar de gevangenis in Dresden. Hij hult zich in stilzwijgen.

Het OM in de Oost-Duitse stad heeft zijn identiteit niet bekendgemaakt maar het gaat om Marcus van N., verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek tegenover deze nieuwssite. Arthur Brand bevestigt dat hij de kunstdetective in kwestie is maar kan als getuige naar eigen zeggen niks kwijt over de zaak.

Een deel van de geroofde sieraden.

Kroonjuwelen

Inbrekers verschaften zich in de vroege ochtend van 25 november 2019 toegang tot museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in Dresden. Ze plunderden de schatkamer en gingen ervandoor met tien met briljanten, diamanten, robijnen en saffieren bezette objecten die deel uitmaakten van de kroonjuwelen van ‘de zonnekoning van Saksen’.

De bewakers waren getuige van de inbraak en diefstal maar grepen niet in omdat het veiligheidsprotocol voorschreef dat ze alleen de politie moeten waarschuwen en nooit zelf mogen ingrijpen aangezien ze ongewapend waren. Dat riep vragen op over de beveiliging van het museum met een historische schatkamer die nota bene een van de oudste en rijkste van Europa is.

Berlijnse ‘clan’

Het onderzoek leidde tot de arrestatie van zeven verdachten. Zes van hen staan sinds eind januari in Dresden terecht voor zware diefstal als lid van een bende en brandstichting. De beschuldigden hebben de Duitse nationaliteit en zijn tussen de 23 en 28 jaar oud. Ze behoren volgens Duitse media tot een beruchte Berlijnse ‘clan’, net als verdachte nummer zeven die sinds mei vastzit.

Van de sieraden ‘van onschatbare culturele waarde’ ontbreekt nog steeds elk spoor. Een groep rijke Duitsers loofde in juni vorig jaar een beloning van 1 miljoen euro uit voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van de buit van de spectaculaire juwelenroof. Eind 2019 loofden de politie en het OM al een beloning van 500.000 euro uit voor het terugvinden van de juwelenschat.

De Duitse privédetective Josef Resch, bekend van zijn onderzoek naar het neerhalen van de MH17 en voor de namen van de daders een beloning van 38 miljoen euro uitloofde, stelde voor de juwelenroof een beloning van 5 miljoen euro in het vooruitzicht. Dat brengt het totaal op 6,5 miljoen euro.

De voorzitter van de rechtbank in Dresden tijdens een zitting tegen de zes verdachten van de juwelenroof.

Forensische speurders tijdens het sporenonderzoek na de juwelenroof uit museum Grünes Gewölbe in Dresden.