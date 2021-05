Nederlandse drugsbaron vast in Spanje, geldt als een van de belangrijkste heroïnehandelaars van Europa

De Spaanse politie heeft woensdag in Madrid een Nederlander gearresteerd die volgens hen een van de belangrijkste criminele organisaties leidde wat betreft heroïnehandel in Europa. Het gaat om een man van Turkse afkomst uit Rotterdam. Hij was onderweg om een grote drugszending te coördineren, meldt de Policía Nacionál.

Met de arrestatie van de Nederlandse staatsburger ontmantelde de politie ook diens criminele organisatie die grote hoeveelheden heroïne vanuit Nederland naar Spanje smokkelde. Bij de politieoperatie met de codenaam Nessun Dorma (laat niemand slapen) zijn in totaal negen verdachten gearresteerd uit Bulgarije, Roemenië, Turkije en Spanje. Zeven van hen zijn aangehouden.

De arrestaties vonden plaats in Alcalá de Henares men Alovera, respectievelijk zo’n 35 en 60 kilometer ten noordoosten van Madrid. Tijdens huiszoekingen in vijf woningen en twee bedrijven van de criminele organisatie werd ruim 26 kilo heroïne in beslag genomen alsook 31.110 euro cashgeld, vijf auto's en twintig mobiele telefoonterminals.

Volledig scherm De twintig pakketten heroïne. © Policía Nacional

Slotenmaker

De zaak kwam in 2019 aan het rollen met een onderzoek dat leidde tot de arrestatie van een eveneens Turkse Nederlander. Hij had een verleden in de drugshandel en leidde een ogenschijnlijk normaal leven als slotenmaker in Alcalá de Henares. In werkelijkheid plande hij nieuwe drugsoperaties, zo bleek uit observaties van de man. Die was in het gezelschap van een toen nog onbekend persoon voor wie hij werkte.

Deze onbekende - naar later bleek de Turkse Rotterdammer - nam allerhande veiligheidsmaatregelen om onbekend te blijven. Zo overnachtte hij nooit in hotels maar in woningen die op naam van anderen stonden, gebruikte hij verschillende identiteiten en gecodeerde mobieltjes. De politie ontdekte ook dat hij regelmatig reisde tussen Nederland, Turkije en Spanje om de illegale invoer van ladingen heroïne te regelen, schrijft madridesnoticia.com.

Daarbij hield de verdachte zich volgens de Madrileense krant vooral bezig met het coördineren van de criminele structuren in de verschillende landen en kon hij telkens een beroep doen op vertrouwenspersonen die er al zijn instructies uitvoerden. Dit deed vermoeden dat hij aan het hoofd stond van een van de belangrijkste internationale, criminele organisaties in de heroïnehandel.

Zakken cement en zand

Begin mei ontdekten de speurders een lading heroïne verpakt in zakken cement en zand die door transportbedrijven vanuit Nederland naar een van de door de organisatie beheerde opslagloodsen in de Madrileense voorstad Parla werden vervoerd. Daarna arriveerde een echtpaar dat bij de politie bekend was vanwege banden met drugssmokkel en dat zich zou ontfermen over de lading heroïne. Nadat het stel twee reistassen in de kofferbak van hun auto had gelegd, kwam de politie in actie en onderschepte twintig pakketten met ruim 26 kilo heroïne.

Vervolgens ontdekten de speurders dat de criminele organisatie wekelijks op soortgelijke wijze heroïne naar Spanje wilde smokkelen. Dat zou zo’n 100 kilo per maand hebben betekend.

Volledig scherm De drugs zat verstopt in zakken cement en zand uit Nederland. © Policía Nacional

Volledig scherm De arrestatie van de verdachten bij een door de criminele organisatie beheerde loods in Parla bij Madrid. © Policía Nacional

