Nederlandse drugskoerier (73) vast in Duitsland, verstuurde voor ruim half miljoen euro aan narcotica

De Duitse douane heeft een 73-jarige Nederlander aangehouden die ruim 150 drugszendingen zou hebben verstuurd met een totale waarde van 532.000 euro. De meeste pakketjes waren bestemd voor klanten in Duitsland. Tegen hen is ook een onderzoek geopend.

De zeventigplusser werd gearresteerd tijdens het afleveren van drugspakketjes bij een postkantoor in Kleef, vlak over de grens bij Nijmegen. De arrestatie vond vorige week dinsdag al plaats maar de douane maakte het nieuws omwille van het onderzoek pas vandaag bekend. ,,Dat drugsgroepen proberen om zo onopvallend mogelijke koeriers te rekruteren, is hier maar weer eens bevestigd”, zegt een woordvoerster van het douaneonderzoeksbureau in Essen in de Rheinische Post.

De zaak kwam begin mei aan het rollen. Douanebeambten namen op basis van ‘aanwijzingen’ de eerste vijftien zendingen in beslag in een postkantoor in Kleef. Verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) leidde tot de inbeslagname van ruim 150 zendingen. Daarbij ging het om pakketjes en brieven die in verschillende postkantoren waren afgegeven en allemaal drugs bevatten. De meeste waren bestemd voor mensen in Duitsland. Tegen hen is ook een onderzoek geopend wegens overtreding van de Duitse narcoticawet. Dat onderzoek leidde tot huiszoekingen, inbeslagname van drugs en arrestaties in heel Duitsland en in andere Europese landen.

In totaal is voor ruim een ​​half miljoen euro aan drugs in beslag genomen. Het gaat om onder meer 30 kilogram amfetaminen, 6000 xtc-pillen, ruim één kilo crystal meth, 330 gram cocaïne, 80 gram heroïne, zo'n 70 gram 4MMC (mefedron of ‘miauw miauw') en tien kilo aan substraat met voedingsstoffen. Deze voedingsbodem was vermoedelijk bestemd voor het kweken van paddo's.

De 73-jarige Nederlander zit na een beslissing van de rechtbank in Kleef in voorarrest. Dat kan in Duitsland maximaal zes maanden duren.

Darknet

Het douaneonderzoeksbureau in Essen stelt vast dat steeds meer drugs per post worden verzonden. De kopers bestellen de verdovende middelen op het darkweb en gaan er ten onrechte van uit dat ze anoniem blijven. Alleen al in het gebied van dit Duitse douaneonderzoeksbureau zijn het afgelopen jaar een paar duizend opsporingsonderzoeken uitgevoerd. Een aantal daarvan heeft geleid tot veroordeling van de drugskopers tot meerdere jaren gevangenisstraf, aldus de Rheinische Post.

