‘Nederlandse extreemrechtse groepering wilde via media schuilplaats topviroloog te weten komen’

Voortvluch­ti­ge Belgische militair nog altijd niet gevonden: hoe gaat klopjacht nu verder?

23 mei De zoekactie naar de Belgische militair Jurgen Conings in het nationaal park in Limburg is gisteren stopgezet. De man is nog altijd niet gevonden. Het Nationaal Park Hoge Kempen is sinds gisteravond weer open voor publiek. Hoe verloopt de klopjacht op de gevaarlijke voortvluchtige militair nu verder? “Er wordt nu anders - en ergens anders - gezocht”, aldus Wenke Roggen van het Belgische federaal parket. Conings staat ook internationaal geseind.