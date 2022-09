Nederlandse flyshootvisserij gered: Franse wateren blijven toegankelijk

Overlij­dens­ak­te met doodsoor­zaak van Queen Elizabeth vrijgege­ven

De overlijdensakte van koningin Elizabeth II is vandaag vrijgegeven door National Records of Scotland. Uit het document blijkt dat de langst regerende monarch uit de geschiedenis van het land wel degelijk aan ouderdom is gestorven. Bovendien komen we ook het exacte tijdstip van haar overlijden te weten.

21:35