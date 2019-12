Nederlandse ‘fopvoetballer’ vlucht voor Deense politie

Aan het einde van het transport vanmiddag van Viborg naar Holstebro zag de ‘spookvoetballer’ zijn kans schoon en ontvluchtte de officieren die hem begeleidden. Hij rende een voetgangersstraat in, zegt Carsten Henriksen, hoofd van de politie Midden- en West-Jutland tegen Deense Krant BT . ,,Het is dramatisch, we hebben hem niet goed in de gaten gehouden. We hebben een mededeling uitgestuurd met foto en hopen dat iemand hem ziet.’’ De politie acht Verhagen niet gevaarlijk, maar raadt mensen wel aan de politie te bellen als ze hem tegenkomen.

‘Niet goed genoeg’

Verhagens verhaal is opmerkelijk. Hij tekende dit jaar contracten bij clubs in Moldavië en Zuid-Afrika, maar verscheen net als in Denemarken niet in de basis omdat hij niet goed genoeg voetbalde. Viborg FF zegt in juli benaderd te zijn door een man die beweerde dat hij van het grote managementbureau Stellar Group was – het bureau waar onder meer sterspeler Gareth Bale door wordt vertegenwoordigd. Volgens de man zou Verhagen in januari naar China verkassen, maar tot die tijd zou hij ergens moeten spelen. Volgens de Nederlandse site Vice is er bij de KNVB nauwelijks iets bekend over de speler.