'Nederlandse handlanger Saïd C. ontvoerd in Marbella'

In de Spaanse badplaats Marbella is afgelopen weekend een Nederlander ontvoerd. Het zou gaan om een handlanger van de Marokkaanse Nederlander en activist Saïd C., die verdacht wordt van internationale drugshandel. Dat melden Marokkaanse media. De Spaanse autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de ontvoering die zaterdagavond plaatshad op een parkeerplaats bij de populaire club Kah. Daar werd de Nederlander in zijn auto klemgereden. Ooggetuigen zeggen dat zeker acht gewapende mannen uit de auto's stapten en het slachtoffer dwongen bij hen in te stappen. Volgens de ooggetuigen ging het er zeer professioneel en kalm aan toe.

C. is in Nederland verdachte in een grote drugszaak. Met familieleden zou hij vanuit Roosendaal en Etten-Leur miljoenen hebben verdiend met de export van softdrugs naar Frankrijk.

Ook Marokko wil C. berechten voor internationale drugshandel, maar de rechter bepaalde in 2018 dat Nederland hem niet mag uitleveren, omdat de kans groot is dat hij in Marokko geen eerlijk proces krijgt. C. zou betrokken zijn geweest bij de financiering van de maandenlange protesten in de Rif-regio, in het noorden van het land.