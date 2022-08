Nederlandse klimster gered van populaire rotswand in Noord-Italië

De vrouw was met haar echtgenoot bezig La Rocca di Perti te beklimmen, een rotswand van zo'n 200 meter hoog in de gemeente Finale-Ligure, tussen Genua en de Franse grens. In de namiddag kon ze niet meer omhoog of omlaag. De klimster riep naar haar man, die de top al had bereikt, dat ze hulp nodig had.