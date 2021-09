Nederlandse klusjesman (51) mogelijk tientallen jaren Spaanse cel in voor doodslaan Britse vrouw (70)

Na­vo-vlieg­tuig 9 kilometer te laag boven Oostenrijk: ergste schending luchtruim in 20 jaar

10 september Een C-17-vliegtuig van de Navo heeft veel lager dan toegestaan over Oostenrijk gevlogen, meldt het ministerie van Defensie in Wenen. Het zou de ergste schending van het Oostenrijkse luchtruim in twintig jaar tijd zijn. Het toestel zou 9000 meter te laag boven het meer de Attersee hebben gevlogen.