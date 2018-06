'Nederlandse Marokkanen mijden Marokko'

Het SMN is bezorgd over de groeiende angst onder deze Nederlandse Marokkanen. ,,We roepen de Nederlandse overheid op om alert te zijn voor deze signalen en in actie te komen wanneer de vrijheid en veiligheid van Nederlandse staatsburgers in het geding komt", aldus de organisatie.

Leiders van de protestbeweging Hirak in Marokko werden gisteren veroordeeld tot celstraffen van 20 jaar. Het SMN spreekt van ,,buitensporige veroordelingen". Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag liet vandaag weten dat de straffen ,,aan de hoge kant lijken."

,,Nederland volgt de situatie in de Rif en de Nederlandse ambassade was bij de processen aanwezig", laat de woordvoerder weten. Minister Stef Blok heeft tijdens zijn bezoek aan Marokko, in april, om een eerlijk juridisch proces voor de actievoerders van de Rif gevraagd.

Ambassadeur

De PvdA maakt zich zorgen dat Nederlandse familieleden van veroordeelde protestleiders mogelijk niet veilig naar Marokko kunnen reizen, zo zei Kamerlid Lilianne Ploumen. Volgens haar moet de ambassadeur toezeggen ,,dat Nederlanders altijd zeker kunnen zijn van hun veiligheid in Marokko".

De Tweede Kamer praat vandaag over de situatie in Marokko.

Dood visverkoper