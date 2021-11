Nederlandse modeontwerper houdt met zijn ‘shelterbag’ daklozen in LA warm

VIDEO Oostenrijk voert verplichte vaccinatie in en gaat vanaf maandag volledig in lockdown

Vanaf maandag geldt er een lockdown voor iedereen in heel Oostenrijk. Daarnaast voert het land als eerste in de Europese Unie vanaf 1 februari een algehele vaccinatieplicht in. Bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft daarover vanochtend de knoop doorgehakt. Het is de vijfde lockdown voor het Alpenland sinds het begin van de pandemie.

19 november