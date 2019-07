Nederlandse moeder met baby tóch vrij na nieuwe arrestatie in Istanboel

Wat een feestelijke avond had moeten worden, is voor Rojda A. (31) uit Rotterdam uitgelopen op een nieuw hoofdstuk in haar nachtmerrie. Toen ze rond 18.00 uur de gevangenis verliet en haar wachtende familieleden in de armen wilde vallen, werd ze door Turkse politie opnieuw gearresteerd. Uiteindelijk kwam ze toch vrij.

,,Ze schreeuwden naar ons dat we stil moesten zijn en afstand moesten bewaren”, zegt haar echtgenoot verontwaardigd, in een reactie op de hernieuwde aanhouding.

De rechtbank in Istanboel besloot dinsdag rond het middaguur juist dat de vrouw, die met haar baby al 15 weken in voorarrest zat, het vervolg van haar proces buiten de bajes mocht afwachten. Ze wordt verdacht van banden met de PKK.

,,Ze werd weggevoerd zonder dat ze tegen ons zeiden waarheen. We hebben talrijke politiebureaus gebeld, maar nergens was ze binnengebracht. Ook met de ambassade hadden we contact. Ze bleef uren spoorloos. Totdat ze ons belde via de mobile telefoon van een van de agenten die haar had meegenomen. Ze zei dat ze in deportatiecentrum Silivri zat, in een vreselijk, kampachtig gebouw buiten de stad.”

Haar advocaat, moeder en man meldden zich bij het deportatiecentrum en eisten opheldering en documenten waaruit bleek op gezag van wie en om welke reden ze daar vastzat. De advocaat protesteerde tegen het onrechtmatig vasthouden van Rojda, maar kreeg haar niet vrij.

Uitzetten

Vanavond bleek dat twee departementen van de Turkse overheid langs elkaar heen hadden gewerkt. De vreemdelingenpolitie, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wilde haar het land uitzetten. ,,Daar zouden we uiteraard geen bezwaar tegen hebben”, aldus haar advocaat.

Maar de rechter had haar een uitreisverbod opgelegd en bepaald dat ze zich elke week bij de politie moet melden in afwachting van de tweede zitting van haar proces op 3 oktober. In de tenlastelegging staat dat ze wordt verdacht van ‘lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie’, de PKK. Daarop staat in Turkije een maximumstraf van 15 jaar.

De Turkse autoriteiten zien de Koerdische organisatie DemNed in Rotterdam waarin zij als vrijwilliger actief was als een mantelorganisatie in het uitgebreide netwerk in Europa ‘van de separatistische terreurorganisatie PKK’.