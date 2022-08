Nederlandse paraglider loopt ernstige brandwonden op nadat hij hoogspanningslijn in Oostenrijk raakt

Verdachte aangehou­den na reeks moorden op moslims in Amerikaan­se stad Albuquer­que

De politie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een man opgepakt die vermoedelijk betrokken is bij een reeks moorden op moslims in de stad Albuquerque. De eerste vond plaats in november vorig jaar, toen een 62-jarige man werd doodgeschoten.

10 augustus