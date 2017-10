Nederlandse pensionado's in Noorse cel na 'recordvangst' drugs in luxe terreinwagen

Een gepensioneerd Nederlands stel blijkt verantwoordelijk te zijn voor de grootste drugsvangst ooit in het Noorse Bergen. De man (68) en vrouw (71) namen vanuit Denemarken de veerboot naar Noorwegen, waar de douane na aankomst 100 kilo cannabis vond in hun Volvo XC 90.

De drugs zat verstopt in geheime ruimtes onder de voorstoelen, achterbank en kofferruimte van de luxe SUV. Een speurhond rook de verborgen lading tijdens een routinecontrole van de douane, zo melden Noorse media. De recordvangst met een geschatte straatwaarde van 1,5 tot 4,7 miljoen Noorse kronen (zo'n 160.000 tot 500.000 euro) dateert al van 5 september maar werd pas vandaag bekendgemaakt in het belang van het onderzoek.



De politie vermoedt dat er meer mensen betrokken zijn bij de drugssmokkel en dat de Nederlandse pensionado's als koerier werkten voor een drugsbende. Dat vermoeden houdt onder meer verband met het feit dat het stel dit jaar al eerder in Noorwegen was: in april en juni.

Volledig scherm Nadat drugshond Tara de verborgen lading had geroken, werd het interieur van de Volvo XC 90 grotendeels verwijderd. © Noorse douane

'Ernstig ziek'

De vrouwelijke helft van het stel ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. ,,Mijn cliënte wist naar eigen zeggen niets van de aanwezigheid van drugs in de auto. De wagen is volgens haar van haar echtgenoot maar die beschuldigt ze niet van de smokkel", zegt advocaat Bertil Rønnestad tegen deze krant. Hij spreekt ook van een 'ernstige zaak' maar probeert zijn cliënte desondanks op korte termijn vrij te krijgen. De politie steunt hem naar zijn zeggen. ,,Mevrouw is ernstig ziek, heeft al een operatie ondergaan in het ziekenhuis en verblijf in de ziekenboeg van de gevangenis. Details over de ziekte van mijn cliënte kan ik u omwille van privacyredenen niet geven maar ik kan u wel zeggen dat ze zo ziek is dat ze zich moet verplaatsen in een rolstoel."

Het stel is volgens de Noorse strafpleiter gepensioneerd en woont net over de Nederlands-Duitse grens in een plaats die hij om privacyredenen niet wil noemen. ,,Ik hoop dat mijn cliënte binnenkort kan terugkeren naar haar woonplaats en daar de ontwikkelingen in het onderzoek verder kan afwachten."