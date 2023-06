Nederlandse peuter en andere kinderen in levensgevaar na mesaanval op Franse speelplaats

met videoEen Nederlandse dreumes van bijna twee jaar oud is ernstig gewond geraakt bij een aanval met een mes op een kinderspeelplaats in een park in het centrum van de Franse stad Annecy. Volgens de krant Le Dauphiné Libéré zijn minstens zes slachtoffers gewond geraakt, alle vier de kinderen verkeren nog in levensgevaar. De dader, een 32-jarige Syriër, is door agenten verwond en overmeesterd.

,,We hebben zes slachtoffers, vier minderjarigen en twee volwassenen", vertelde officier van justitie Line Bonet-Mathis tijdens een speciaal ingelaste persconferentie.

Vier kinderen en twee volwassenen zijn bij het incident gewond geraakt. Een jongetje van 2 jaar en een meisje van 3 jaar (broer en zus) zijn er ernstig aan toe. Net als twee andere kinderen: een 2-jarig kind en een van 22 maanden. Een van de volwassen gewonden is een man van 78 jaar oud.

Onder de slachtoffertjes zijn er twee met een buitenlandse afkomst, waarschijnlijk toeristen. Eentje heeft de Britse nationaliteit. Het Nederlandse slachtoffertje is de dreumes van 22 maanden. Hij zou naar een ziekenhuis in Genève (Zwitserland) zijn gevlogen, meldt BFMTV. Van alle gewonde kinderen is de situatie ‘uiterst fragiel’, aldus de openbaar aanklager. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon donderdagmiddag overigens nog niets bevestigen over het Nederlandse slachtoffer.

Tijdens de aanval in het park waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig. Tientallen kinderen raakten in shock. De stad Annecy ligt in de Franse Alpen, nabij de Mont Blanc en zo'n 30 kilometer ten zuiden van het Zwitserse Geneve. De stad staat bekend om het gelijknamige meer, het Lac d’Annecy. Het park ligt aan het meer.

Volgens getuigen zou de man rond 09.45 uur de kinderen hebben aangevallen, waarna hij wegrende en zich richtte op een oudere man. ,,We zagen iemand spelende, kleine kinderen aanvallen, dat was duidelijk zijn doelwit”, zegt een getuige tegen de eerder genoemde krant. ,,Nadat mensen hem probeerden bang te maken, liep hij weg en kwam de politie ertussen. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar door het geschreeuw van mensen beseften we dat het echt was, de man was in de war.”

Hulpverleners en politiemensen kwamen met spoed ter plaatse om de slachtoffers te behandelen en het gebied veilig te stellen. De politie was er binnen vier minuten nadat alarm geslagen was.

Over het motief is nog niets bekend. De politie acht de kans op ‘een terroristisch motief’ zeer klein. De dader is niet bekend bij de inlichtingendiensten. Ook zou hij geen pyschiatrisch verleden hebben. De aanvaller zei twee keer ‘In de naam van Jezus Christus’ op het moment van de aanval.

De dader, Abdalmasih H., is volgens Franse media een 32-jarige Syriër, die in Zweden de vluchtelingenstatus heeft verworven. Hoewel hij al sinds 2013 in Zweden verblijft, heeft hij in november ook in Frankrijk asiel aangevraagd. Dat verzoek is afgewezen. Bij zijn asielaanvraag verklaarde Abdalmasih H. een ‘christen uit Syrië’ te zijn. De man zou bij de Franse politie niet bekend zijn en is legaal naar Frankrijk gereisd.

Volgens getuigen in het park zou de man Engels hebben gesproken en een verwarde indruk hebben gemaakt. Hij zou vaker in het park zijn gezien, waar hij soms dagenlang op een bankje zou hebben gezeten, berichtte de krant Le Dauphiné Libéré.

Persbureau AFP heeft met de ex van H. gesproken, die in Zweden woont. Ze zegt dat ze acht maanden geleden van hem gescheiden is. Hoewel de man in 2013 een verblijfsvergunning in Zweden kreeg, werd zijn aanvraag voor staatsburgerschap vanaf 2017 herhaaldelijk afgewezen. Dat is volgens de vrouw de reden waarom de man besloot Zweden te verlaten. Zij wilde echter in Trollhätttan blijven, waarop het stel besloot te scheiden. Vier maanden geleden hadden ze voor het laatst contact, telefonisch: daarin vertelde hij dat hij ‘in een kerk’ woonde.

President Emmanuel Macron noemt het incident op Twitter een ‘aanval van absolute lafheid’. ,,Kinderen en een volwassene bevinden zich tussen leven en dood. De natie is in shock. Onze gedachten zijn bij hen, hun families en de betrokken hulpdiensten.” De burgemeester van Annecy spreekt van een ‘verschrikkelijke aanval’. ,,Al mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en families.” Hij roept iedereen op weg te blijven van de plek waar het drama zich voordeed.

,,Dankzij het zeer snelle optreden van de politie kon de persoon worden aangehouden", laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten. Hij bedankte de politie voor het snelle ingrijpen in de zaak. Premier Elisabeth Borne gaat naar de stad toe. In het Franse parlement werd donderdagochtend al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de mesaanval.

De Franse premier Elisabeth Borne ging ter plaatse. ,,Als kinderen het slachtoffer zijn, worden we tot in het diepst van onszelf geraakt. Frankrijk is in shock”, zei ze vanuit Annecy. ,,Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie.”

Ondertussen probeert de Franse regering te voorkomen dat beelden van de aanval op Twitter gedeeld worden. ,,Minister Jean-Noël Barrot verzekert dat “de regering in contact staat met de Twitter-teams om ervoor te zorgen dat elk schokkend beeld wordt verwijderd”, waarvan de verspreiding “bij wet strafbaar is”. U kunt deze beelden melden op het Pharos-platform:

