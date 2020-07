Nederlandse plofkrakers vast na wilde achtervolging en kamikazeactie op Duitse snelweg

Twee Nederlanders zijn in Duitsland tijdens hun vlucht gearresteerd na een plofkraak ten noorden van Hamburg. Het duo (22 en 26) wist aanvankelijk te ontkomen door het rammen van een politieblokkade maar agenten wisten hun donkere wagen later toch klem te rijden. De werkwijze van de twee vertoont volgens de politie overeenkomsten met die van andere plofkraken in de regio.

Bovenburen van een Commerzbank-filiaal in Bad Bramstedt schrokken gisteren omstreeks 03.45 uur wakker van lawaai onder hen. Toen ze tweemaal ‘boem’ hadden gehoord, vermoedelijk veroorzaakt door het inbeuken van de toegangsdeuren, gingen ze hun bed uit om te kijken wat er aan de hand was. ,,Even later hoorden we een harde knal en zei ik tegen mijn man dat hij de politie moest bellen’’, verklaarde de bewoonster tegenover openbare omroep NDR. Ze zag nog net hoe twee in het zwart geklede mannen in een donkere auto sprongen.

De politie rukte massaal uit en had het bewuste voertuig al snel opgespoord. De wagen reed met hoge snelheid over de snelweg richting Hamburg. Met een reeks politiewagens achter hen en een politiehelikopter boven hun hoofd hadden de plofkrakers al snel door dat er geen ontsnappen mogelijk was. Daarom verlieten ze de A7 bij Norderstedt, zo’n 30 kilometer zuidelijker.

Vol gas

Op de afrit stuitten ze op een politieblokkade maar daardoor liet het duo zich niet tegenhouden. De bestuurder gaf vol gas en reed in op de politiewagen die dwars over de weg stond. De twee agenten konden ternauwernood opzij springen. Een van hen vuurde enkele schoten af op de wagen met de verdachten. Die werd niet veel later klemgereden. In het voertuig vonden agenten geldcassettes uit de opgeblazen geldautomaat.

De twee Nederlanders werden gearresteerd. De onderzoeksrechter in Kiel beval de aanhouding van de twintigers die niet alleen worden verdacht van de plofkraak in Bad Bramstedt maar ook van het gedeeltelijk in de verkeerde rijrichting rijden op de A7 en het veroorzaken van gevaar voor politiemensen en andere weggebruikers.

Achtste plofkraak

De plofkraak in Bad Bramstedt was volgens de NDR al de achtste dit jaar op een geldautomaat van de Commerzbank in Sleeswijk-Holstein. De politie ziet opvallend veel overeenkomsten tussen de modus operandi van de twee plofkrakers van gisteren en die bij andere plofkraken in de regio. Zo werd op 14 juli omstreeks 03.26 uur een geldautomaat opgeblazen in Neustadt bij Lübeck aan de Oostzee. De kracht van de explosie was zo groot dat het plafond van het bankfiliaal gedeeltelijk naar beneden kwam waardoor de daders - twee in het zwart geklede jongemannen - niet meer bij de geldautomaat konden. Ze gingen er zonder buit vandoor.

Eind mei werd een geldautomaat opgeblazen in Elmshorn, eveneens ten noorden van Hamburg. De politie wist twee van de drie daders te arresteren. Ook toen ging het om Nederlanders.

Audi-bende

De politie vermoedt dat de verdachten deel uitmaken van de zogenoemde Audi-bende. De leden hebben allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten. De ongeveer 400 bendeleden zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n 300 plofkraken hebben gepleegd en verplaatsen zich meestal in gestolen wagens, bij voorkeur van het type Audi.

Twaalf vermeende leden staan momenteel terecht in Duitsland: zes in Düsseldorf en zes in München. Ze worden verdacht van een reeks plofkraken, vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.