Nederlandse poolexpeditie zit erop: 'Er zijn meer ijsberen, maar dat is een slecht teken’

Zeldzaam samenzijn familie Trump bij uitvaart Ivana (73)

Onder grote belangstelling is vandaag in New York de uitvaart van Ivana Trump. De 73-jarige ex-vrouw van Donald Trump overleed vorige week. De plechtigheid zorgde voor een zeldzaam samenzijn van de familie. Zowel Donald als de drie kinderen Ivanka, Eric en Donald Trump Jr. waren aanwezig.

20 juli