Nederlandse Sara (40) spoorloos verdwenen in Italië na ruzie met partner: 'Ik vrees voor haar leven’

De vrouw raakte op zaterdag 4 december vermist nadat ze na een ruzie met haar partner vrijwillig zou zijn vertrokken vanaf haar huis in de Noord-Italiaanse stad Vigevano. In een televisieprogramma wordt gesuggereerd dat de vriend van Sara mogelijk iets te maken heeft met haar verdwijning, maar dat ontkent hij in alle toonaarden. ,,Iedereen is vrij om te denken wat hij wil, maar ik weet dat ik geen geweld tegen Sara heb gebruikt en zij ook niet tegen mij. Er ontstond een zeer verhitte discussie, maar het bleef bij woorden”, verzekert hij de kijkers van opsporingsprogramma Chi l ha visto.

Lees ook PREMIUM De mysterieuze verdwijning van oma Neli houdt dorp al tien jaar bezig

,,Sara is een heel lief persoon, ze heeft een heel groot hart en is erg gul”, voegt de man daar nog aan toe. Hij vertelt dat hij de Nederlandse drie jaar geleden in Brussel heeft leren kennen. ,,Eind 2018 moest ik voor mijn werk terug naar Italië. We waren zo goed samen dat ze besloot alles achter te laten en mij te volgen.” In Italië bloeide de liefde verder op, maar de laatste maanden kregen de twee steeds vaker ruzie. Sara kon haar plek niet langer vinden in Italië. Ze had geen vrienden en kreeg geen fatsoenlijk werk.

Zoekactie

Toen ze aan haar vriend vertelde dat ze terug naar Nederland wilde, liep het uit op een conflict. Daarin liepen de emoties hoog op, zegt haar partner. ,,Ik vertelde haar dat ik haar begreep en dat zij moest doen wat het beste voor haar was. Toen ze zei dat ze naar buiten ging, dacht ik dat ze even wilde afkoelen. Maar Sara kwam nooit meer terug. Het was 22.30 uur en vanaf dat moment is er geen spoor meer van haar te bekennen.”

Sara liet haar telefoon, reisdocumenten en geld achter. De autoriteiten achten het om die reden uitgesloten dat ze terug naar Nederland is. Elk scenario staat nog open, maar langzaam maar zeker wordt wel voor haar leven gevreesd. Gisteren begonnen duikers van de brandweer in de omgeving van de Giacchetta-brug in Vigevano een zoekactie omdat er aanwijzingen zouden zijn dat het lichaam van de Nederlandse daar zou zijn gezien. Er werd niets gevonden, meldt de Italiaanse krant La Provincia Pavese.

Mogelijk in Milaan

De partner van Sara is ondertussen in alle staten. ,,Op dit soort momenten schiet van alles door je hoofd. Ik heb geen idee waar ze naartoe zou kunnen gaan zonder documenten, geld of telefoon. Ik hoop dat Sara zo snel mogelijk terugkomt. Ik vrees voor haar leven.”

De man houdt de hoop dat zijn vriendin zich schuilhoudt in Milaan, waar een grote gemeenschap van Ethiopiërs en Eritreeërs woonachtig is. Een oudere vrouw zou Sara daar mogelijk op het station hebben gezien, maar tot een concrete aanwijzing over haar verblijfplaats kwam het niet.