Nederlandse snowboarder voor rechter na dodelijk ski-ongeval

Volgens Wijnkamp, die zich in Oostenrijk met zijn advocatenkantoor heeft gespecialiseerd in ski-ongelukken, een verkeerde conclusie. ,,Mijn cliënt is een zeer goede snowboarder. Dat is ook vastgesteld bij een test. De vrouw was er plotseling. De piste is daar zo’n 50 meter breed. Zij en haar man skieden van de linkerkant naar de rechterkant. Zij achter haar man aan. Het slachtoffer heeft niet goed uitgekeken.’’



De 52-jarige Susanne Buchrucker overleed een half uur nadat ze in het ziekenhuis was gearriveerd. De vrouw had gebroken ribben en een gescheurde lever. Volgens haar man was zij altijd heel voorzichtig op de piste.



Wijnkamp heeft zijn ski’s meegenomen naar de rechtszaal. En ook de student heeft zijn snowboard paraat. ,,Het kan zijn dat de rechter vanmiddag om 16.00 uur, het tijdstip van het ongeval, toch een tweede reconstructie op de piste wil.’’