Nederlandse studenten storten met lift in Brazilië twaalf verdiepingen omlaag

De acht mannen en vrouwen studeren parttime aan de Nijenrode Business Universiteit en maken deel uit van een groep van 36 die op studiereis is in Brazilië. ,,We hadden gewoon ons dagprogramma gedraaid en nog een drankje gedaan in de rooftopbar van ons hotel, Mar Ipanema in Rio,'' vertelt Matthias Walgers (32), een van de studenten die in de lift zat. ,,Toen we klaar waren stapten we met een man of acht in de lift. Dat was woensdagnacht.''

Terwijl de liftdeuren nog open stonden, maar iedereen wel nét was ingestapt, hoorde de groep een enorme knal. Vanaf dat moment veranderde de hotellift in een rollercoaster. ,,Er moet een kabel gebroken zijn, want we zagen van het ene op het andere moment de verdiepingen aan ons voorbij zoeven,'' vertelt Walgers. ,,De deuren stonden nog open. We hebben nog iemand van onze groep weggetrokken bij die deur, voordat hij achterover naar buiten zou vallen.''

Kabaal

De vrije val van twaalf verdiepingen duurde maar enkele seconden. ,,Die lift heeft nog wel iets van een remsysteem of zo, maar dat houdt nauwelijks tegen. We donderden als een, eh, kogel naar beneden. Met ontzettend veel kabaal, totdat we met een enorme knal helemaal beneden in de kelder ploften. Het plafond vloog eruit en alle spiegels braken. Het was pikdonker en er hing zo'n verschroeide, verbrande lucht.''

Matthias zelf kwam er vanaf met kneuzingen, maar enkele andere studenten waren zwaargewond en konden amper staan. ,,De liftdeuren waren nog steeds open, maar de deur van de kelderverdieping niet. De ventilator deed het ook niet meer dus het werd meteen bloedheet,'' vertelt Matthias. ,,Maar een geluk was dat door de enorme knal ongeveer het hele hotel wakker was. Van buiten kregen ze al snel de deur op een kier, zodat we lucht hadden. Dat bracht snel wat rust. Iedereen was ook opvallend kalm. Hier en daar hoorde je, 'mijn voet is stuk, ik kan niet staan'. Oke, blijven liggen dus en ruimte maken. Gelukkig kregen ze van buiten snel de deuren open.''

Gebroken enkels

Weer een andere studente brak een voet en liep een scheurtje of breuk in haar ruggenwervel op. Een vierde student brak een been maar hoeft waarschijnlijk pas in Nederland geopereerd te worden. Andere studenten kwamen er met scheurtjes, kneuzingen en dikke knieën vanaf. Sommigen lopen met een brace rond, of zitten nu even in een rolstoel. ,,We zijn natuurlijk heel erg geschrokken, gelukkig hebben we echt veel steun aan de andere studenten. We kijken nu wie er terug naar Nederland kunnen en willen. We zijn nog in hetzelfde hotel. En ja, ik ben maar gewoon met de lift naar mijn kamer gegaan.''