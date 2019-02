Nederlandse studenten urenlang vast in Frankrijk door lawines

Even na half vijf in de ochtend bereikte de bus met studenten onder politiebegeleiding het dorp. ,,We hebben gehoord dat er een bus vanuit Nederland onderweg is om ons op te halen en daar wachten we nu op. Anders wordt het toch hier in een gymzaal slapen op veldbedden. Maar we zitten nu in ieder geval warm”, aldus Azarkane.