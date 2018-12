Nederlandse ‘terreurverdachte’ in Spanje lijkt vooral verward te zijn

De 29-jarige Nederlander had op de spiegel van zijn hotelkamer in Vilaseca onbegrijpelijke tekens geschreven en later stond hij voor een politiebureau in Salou te schreeuwen. Volgens de krant La Vanguardia riep hij ‘onsamenhangende dingen’ over zijn moeder. Dit gaf aanleiding tot zorgen bij diverse politiediensten.



Spaanse media schrijven vandaag echter dat M. niet is gearresteerd zoals eerder werd gemeld. Wel was er enige tijd de angst dat er een jihadist op pad was. De Spaanse inlichtingendiensten beschikten over informatie over M’s contacten in België met jihadronselaars. Hij zou daardoor in contact geweest zijn met de Belgische politie.